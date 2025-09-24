GEA Aktie

63,95EUR 0,15EUR 0,24%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

24.09.2025 09:32:48

GEA Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Gea von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Insgesamt befindet sich Gea unseres Erachtens auf gutem Weg, die angehobene Prognose für 2025 zu erreichen", schrieb Thorsten Reigber am Mittwoch. Die erste Einschätzung für 2026 habe positiv überrascht, es sei jedoch schon viel Positives eingepreist./rob/ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Halten
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
63,75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
63,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:32 GEA Halten DZ BANK
02.09.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 GEA Buy UBS AG
19.08.25 GEA Hold Deutsche Bank AG
19.08.25 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
GEA 64,20 0,63% GEA

GEA 64,20 0,63% GEA

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

