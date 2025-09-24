GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Gea von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Insgesamt befindet sich Gea unseres Erachtens auf gutem Weg, die angehobene Prognose für 2025 zu erreichen", schrieb Thorsten Reigber am Mittwoch. Die erste Einschätzung für 2026 habe positiv überrascht, es sei jedoch schon viel Positives eingepreist./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
