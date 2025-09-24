Saint-Gobain Aktie

92,04EUR -1,06EUR -1,14%
WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

24.09.2025 19:30:04

Saint-Gobain Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 142,60 auf 141,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem für den Baustoffproduzenten wohl wichtigen Kapitalmarkttag am 6. Oktober dürften die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen eine etwas lustlose Umsatzentwicklung belegen, prognostizierte Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Aktie sei aber auf Basis ihrer überarbeiteten Schätzungen immer noch günstig./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
141,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
91,80 € 		Abst. Kursziel*:
53,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
92,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,30%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

