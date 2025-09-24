NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 142,60 auf 141,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem für den Baustoffproduzenten wohl wichtigen Kapitalmarkttag am 6. Oktober dürften die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen eine etwas lustlose Umsatzentwicklung belegen, prognostizierte Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Aktie sei aber auf Basis ihrer überarbeiteten Schätzungen immer noch günstig./rob/gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.