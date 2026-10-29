Vonovia Aktie
|15,57EUR
|-0,73EUR
|-4,45%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Immobilienkonzern habe wie befürchtet wegen höherer Finanzierungskosten und eines schwächeren Transaktionsgeschäfts seine Ziele für eine Reihe von Finanzkennziffern gesenkt, schrieb Neil Green am Mittwoch. Dennoch - und obwohl die Aktie schon günstig sei - sei schwer vorstellbar, dass die Anleger nun zugriffen. Es stehe die Frage im Raum, ob zum Schuldenabbau die Dividende gekürzt oder gestrichen werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,47 €
|
Abst. Kursziel*:
57,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,04%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
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|Vonovia Overweight
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|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|15,64
|-3,99%
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|Gerresheimer Overweight
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|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets