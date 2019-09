Die Berenberg Bank hat ihre Verkaufsempfehlung ("Sell") für die Aktien des Vorarlberger Beleuchtungsunternehmens Zumtobel aufgegeben. In Reaktion auf die Vorlage von Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2019/20 (per Ende April) am Dienstag bewerten die Analysten die Titel nun mit der neutralen Anlageempfehlung "Hold".

Das Kursziel liegt dagegen weiterhin bei 6,50 Euro und damit unter dem aktuellen Niveau von 6,90 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag).

"Seit wir Zumtobel im November 2017 auf 'Sell' abgestuft haben, haben die Aktien rund 35 Prozent ihres Werts verloren", schreiben die Berenberg-Analysten Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas in der am Mittwoch veröffentlichten Studie. Nun aber hätten sich Umsatz und Rentabilität stabilisiert. Die Kosteneinsparungen würden beginnen, sich auszuwirken und das Anlaufen des neuen Werks in Serbien sollte die Rentabilität des Unternehmens nach Ansicht der Analysten unterstützen.

Die Berenberg-Schätzungen für die bereinigte Ebit-Marge würden aber dennoch unter dem Ziel des Unternehmens von sechs Prozent liegen. Zu einer negativeren Einschätzung als aktuell könnten die Analysten dann kommen, wenn sich das Umsatzmomentum abschwächen oder der Margendruck in der Komponenten-Sparte zunehmen würde, heißt es in der Studie. Derzeit sei die Aktie aber in Einklang mit anderen Branchentiteln bewertet.

Beim berichteten Ergebnis je Aktie prognostizieren die Analysten 0,52 Euro (2019/20), 0,79 Euro (2020/21) und 0,88 Euro (2021/22). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,16 Euro (2019/20), 0,24 Euro (2020/21) und 0,26 Euro (2021/22).

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

