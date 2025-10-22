Akzo Nobel Aktie
Akzo Nobel Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Chemiekonzerns habe etwas für "Bullen" und auch für "Bären" enthalten, schrieb James Hooper am Mittwoch. Im schwierigen Marktumfeld habe die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entsprochen. Allerdings sei die Prognose für das operative Jahresergebnis 2025 leicht nach unten korrigiert worden. Daher könnten die Konsensschätzungen etwas sinken. Optimisten könnten auf überdurchschnittliche Kosteneinsparungen und potenziell verbesserte Endmärkte in Nordamerika verweisen, Pessimisten auf die Jahreszielsenkung, eine negativere Einschätzung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds und die Rückstellung für die australischen Rechtsstreitigkeiten./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.mehr Nachrichten
|
22.08.25
|Akzo Nobel-Aktie erreicht höchsten Stand seit vier Wochen dank Cevian (dpa-AFX)
|
24.07.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Akzo Nobel auf 63 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
22.07.25
|Enttäuschende Zahlen drücken Akzo Nobel-Aktie (dpa-AFX)
|
22.07.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Akzo Nobel auf 'Hold' - Ziel 58 Euro (dpa-AFX)
|
05.06.25
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Akzo Nobel auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro (dpa-AFX)
|
28.04.25
|BASF-Aktie im Plus: Akzo Nobel zeigt Interesse für Lacke-Geschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.mehr Analysen
|11:59
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.24
|Akzo Nobel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|12:42
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:41
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|12:40
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|12:34
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:33
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:59
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:14
|Akzo Nobel Neutral
|UBS AG
|11:13
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:10
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|11:08
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:07
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|10:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|10:08
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:32
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|08:59
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:30
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:28
|adidas Buy
|UBS AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|07:26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG