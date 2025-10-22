Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet die Erkenntnisse aus der ElevAATe-Studie mit Eforalpin am Mittwoch leicht positiv. Sanofi habe zu einem früheren Zeitpunkt einen Zulassungsantrag im zweiten Halbjahr 2026 avisiert. Diesbezüglich brauche es nun noch mehr Klarheit./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
Unternehmen:
Sanofi S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
85,86 €
Abst. Kursziel*:
22,29%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
86,02 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,06%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
