Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstag.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent höher bei 16 585,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 508,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 591,50 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 433,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 138,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 14 479,00 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,08 Prozent auf 11,25 EUR), Bayer (+ 0,92 Prozent auf 34,72 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 22,43 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 244,05 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,52 Prozent auf 194,80 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil adidas (-2,63 Prozent auf 174,44 EUR), Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 328,40 EUR), Daimler Truck (-0,63 Prozent auf 33,35 EUR), Beiersdorf (-0,44 Prozent auf 134,70 EUR) und Infineon (-0,43 Prozent auf 35,49 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 334 444 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 160,647 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,74 zu Buche schlagen. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 8,06 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at