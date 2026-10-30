Unilever Aktie
|58,54EUR
|1,14EUR
|1,99%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vom Kapitalmarkttag kommende Woche erwartet Celine Pannuti keine neuen Unternehmensziele, wie sie am Donnerstag schrieb. Das Management dürfte mehr Einzelheiten zum Umbau des Unternehmens zu einem reinen Konsumgüterkonzern bekannt geben. Pannuti traut Unilever ein gutes Jahr 2026 zu, sieht 2027 aber etliche Unsicherheitsfaktoren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,96 £
|
Abst. Kursziel*:
16,42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,18%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|Amazon Kaufen
|DZ BANK
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|DZ BANK
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|Barclays Capital
|13:24
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|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
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|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
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