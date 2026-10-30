AB InBev Aktie

71,76EUR 0,54EUR 0,76%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.10.2026 14:05:32

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein eher solides als starkes Quartal hinter sich, was dennoch beruhigend sei, schrieb Trevor Stirling am Donnerstagabend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
97,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
72,00 € 		Abst. Kursziel*:
34,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,17%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 71,84 0,87% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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13:51 Intel Equal Weight Barclays Capital
13:24 UBS Kaufen DZ BANK
13:20 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Sanofi Outperform Bernstein Research
13:17 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
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13:12 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
13:05 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:58 adidas Buy Deutsche Bank AG
12:55 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
12:55 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
12:52 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12:51 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:50 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12:46 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:44 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:43 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:42 Renault Hold Deutsche Bank AG
12:39 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 AstraZeneca Buy UBS AG
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11:00 Deutsche Bank Buy UBS AG
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