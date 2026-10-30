AB InBev Aktie

71,76EUR 0,54EUR 0,76%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.10.2026 13:05:28

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Organisches Absatzwachstum, Preis-Mix und der Umsatz hätten die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,88%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 71,72 0,70% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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