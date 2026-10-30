AB InBev Aktie
|71,76EUR
|0,54EUR
|0,76%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Organisches Absatzwachstum, Preis-Mix und der Umsatz hätten die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,00 €
|
Abst. Kursziel*:
12,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,88%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|71,72
|0,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|GSK Halten
|DZ BANK
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research