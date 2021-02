Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben das Kursziel für die Aktien des steirischen Chip- und Sensorenhersteller ams von 25 auf 27 Schweizer Franken erhöht. Die Anlageempfehlung "Outperform" wurde gleichzeitig bestätigt. Zudem wurden die Ergebnisprognosen von den Analysten Achal Sultania und Patrick Chan angehoben.

Die Beibehaltung des Anlagevotums begründeten die Experten mit dem robusten iPhone-Trend für den Apple-Zulieferer ams sowie einer attraktiven Bewertung, selbst für den Fall, dass ams Apple 3D verliert. Weiters wird die über den Erwartungen liegende Margenentwicklung bei Osram angeführt, sowie Kostensenkungen und mögliche Beteiligungsverkäufe.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 der ams prognostizieren die Analysten einen Gewinn von 2,09 Euro je Aktie. Die Schätzung für 2022 liegt bei 2,38 Euro je Aktie. Dividenden werden für die beiden Jahre nicht erwartet.

Am Freitagnachmittag notierten die ams-Titel an der Züricher Börse mit einem Plus von 5,08 Prozent bei 23,59 Franken.

