FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Bechtle benötige zur Zielerreichung noch ein starkes zweites Halbjahr mit weiteren Nachfrageimpulsen aus dem öffentlichen Bereich. Nach dem dritten Jahresviertel dürfte sich der Blick dann zunehmend auf 2026 richten. Das Unternehmen sollte vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren und wieder auf seinen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren können./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

