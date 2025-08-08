Bechtle Aktie
|40,98EUR
|4,14EUR
|11,24%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister habe insgesamt gut abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Freitag. Bechtle benötige zur Zielerreichung noch ein starkes zweites Halbjahr mit weiteren Nachfrageimpulsen aus dem öffentlichen Bereich. Nach dem dritten Jahresviertel dürfte sich der Blick dann zunehmend auf 2026 richten. Das Unternehmen sollte vom deutschen Infrastrukturpaket profitieren und wieder auf seinen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren können./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
36,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
40,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.at)
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 51 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11:43
|ROUNDUP 2: Bechtle sieht Belebung der Nachfrage - Aktie zieht stark an (dpa-AFX)
|
09:58
|ROUNDUP: Bechtle sieht Belebung der Nachfrage - Aktie zieht stark an (dpa-AFX)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)