WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

08.08.2025 15:28:00

HUGO BOSS Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 47 Euro je Aktie belassen. In einem von Unsicherheit geprägten Konsumfeld sei es dem Modehersteller gelungen, das Umsatzwachstum gegenüber dem Auftaktquartal zu beschleunigen und an den Jahreszielen festzuhalten, schrieb Thomas Maul am Freitag mit Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen. Die gute Qualität der Vorräte, die hohe Kostendisziplin und die im historischen Vergleich günstige Bewertung untermauerten die Kaufempfehlung./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Kaufen
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
40,96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
41,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

