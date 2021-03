Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Chip- und Sensorenhersteller ams von 27,0 auf 23,0 Schweizer Franken reduziert, dabei ihre Kaufempfehlung "outperform" unverändert belassen. In der Studie der Wertpapierexperten Achal Sultania und Patrick Chan bezogen sich die beiden Analyst auf einen potenziellen Geschäftsverlusts beim wichtigen Kunden und iPhone-Produzenten Apple.

So könnte im sogenannten Dot Projektor, der ein Baustein von Apples FaceID-Technologie bilde und bei dem WLO-Linsen der ams AG zum Einsatz kämen, möglicherweise ein Umstieg auf andere Linsen des Rivalen Largan stattfinden. Dabei ging die Credit Suisse bisher davon aus, dass ein solcher erst im zweiten Halbjahr 2022 stattfinden würde. Nun sprachen sie bereits vom zweiten Halbjahr 2021.

Bei der Gewinnschätzung rechnen Sultania und Chan mit 1,9 Euro je Titel im Geschäftsjahr 2021. 2022 soll der Ertrag dann bei plus 2,10 Euro je Aktie liegen. Eine Dividende soll für 2021 und 2022 indes nicht ausgeschüttet werden.

Am Donnerstagnachmittag notierte die ams-Aktie an der Züricher Börse mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 19,02 Franken.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/ste

ISIN AT0000A18XM4

AFA0098 2021-03-11/15:25