AUMOVIO Aktie
|35,15EUR
|-0,50EUR
|-1,40%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei den Zulieferern stimmten ihn gedämpfte Volumina und höhere Herstellungskosten weiter vorsichtig. Er bevorzugt hier Aumovio aufgrund des Verbesserungspotenzials aus eigener Kraft, einer guten Barmittelentwicklung und der niedrigen Bewertung./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,20 €
|
Abst. Kursziel*:
42,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,25%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Analysen zu AUMOVIO
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|01.04.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
