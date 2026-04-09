BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Neutral
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
81,88 €
|
Abst. Kursziel*:
7,47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
