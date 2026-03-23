AUMOVIO Aktie
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach einem Management-Treffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Aussagen signalisierten Zuversicht hinsichtlich der Kostenmaßnahmen und des Cashflows, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sieht darin ihre positive Einschätzung des Autozulieferers bestätigt./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
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Unternehmen:
AUMOVIO
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,68 €
|
Abst. Kursziel*:
63,30%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
33,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,18%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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