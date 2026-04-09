National Grid Aktie
|15,39EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
National Grid Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1125 auf 1400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler betonte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die sehr gute Vorhersagbarkeit des britischen Regulierungsrahmens für Strom- und Gasübertragungsnetze (RIIO-T3) für SSE und National Grid./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 20:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
14,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
15,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
13,32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Analysen zu National Grid plc
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
