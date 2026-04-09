09.04.2026 07:41:48

National Grid Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1125 auf 1400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler betonte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die sehr gute Vorhersagbarkeit des britischen Regulierungsrahmens für Strom- und Gasübertragungsnetze (RIIO-T3) für SSE und National Grid./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 20:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Sector Perform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
15,37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
13,32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:41 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.04.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 National Grid Outperform Bernstein Research
23.03.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
