Nemetschek Aktie
|66,55EUR
|3,10EUR
|4,89%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nemetschek nach einem Besuch der Fachmesse digitalBAU mit dem Management des Bausoftware-Herstellers mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt hätten Einblicke in Branchentrends rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Nemetscheks Positionierung in diesem Bereich gestanden, schrieb Nicolas Herms in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dabei sei er in seiner Einschätzung bestärkt worden, dass KI in der Architektur-, Ingenieurs- und Baubranche grundsätzlich eine Verbesserung darstelle und es derzeit nur wenige Anzeichen für einen völligen Ersatz durch KI gebe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,30 €
|
Abst. Kursziel*:
28,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,72%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
Analysen zu Nemetschek SE
|08:58
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
