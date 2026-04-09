WACKER CHEMIE Aktie
|87,85EUR
|-0,15EUR
|-0,17%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 76 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im ersten Quartal um 28 Prozent zugelegt haben und damit stärker als am Markt erwartet, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Wacker sei relativ gut positioniert im Hinblick auf den Konflikt im Nahen Osten./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
88,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
87,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,49%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
