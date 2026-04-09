Mercedes-Benz Group Aktie

53,25EUR -0,95EUR -1,75%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
Unternehmen
Termine
Profil
>
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.04.2026 08:11:12

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 58 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
54,08 € 		Abst. Kursziel*:
5,40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
53,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
08:11 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
07.04.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
26.03.26 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
24.03.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 53,14 -1,96% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen