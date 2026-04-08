Netflix Aktie
|85,82EUR
|0,67EUR
|0,79%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Streaming-Anbieter dürfte voraussichtlich zwar die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge anheben, schrieb James Heaney am Montag in seinem Ausblick. Am Markt gebe es allerdings Bedenken hinsichtlich eines negativen Einflusses Künstlicher Intelligenz. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz und des Ausblicks seien zunächst keine Impulse in Sicht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 134,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 98,82
|
Abst. Kursziel*:
35,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 98,82
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,60%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
02.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
02.04.26
|NASDAQ-Handel So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
01.04.26
|Erste Schätzungen: Netflix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|Netflix-Aktie tiefer: Preiserhöhung in den USA - droht der nächste Schritt in Deutschland? (finanzen.at)
|
26.03.26
|Preispotenzial bei Netflix-Aktie: Citi sieht nach Warner-Aus freie Bahn für Teuerung (finanzen.at)
|
26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|11:43
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|85,92
|0,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:51
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:42
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|BAWAG buy
|UBS AG
|09:40
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:56
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:19
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07:03
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|07.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.