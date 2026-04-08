08.04.2026 11:43:53

Netflix Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Streaming-Anbieter dürfte voraussichtlich zwar die Jahresziele für den Umsatz und die operative Marge anheben, schrieb James Heaney am Montag in seinem Ausblick. Am Markt gebe es allerdings Bedenken hinsichtlich eines negativen Einflusses Künstlicher Intelligenz. Nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz und des Ausblicks seien zunächst keine Impulse in Sicht./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 98,82 		Abst. Kursziel*:
35,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 98,82 		Abst. Kursziel aktuell:
35,60%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

mehr Analysen
11:43 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Netflix Kaufen DZ BANK
Aktuelle Aktienanalysen

12:51 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
11:43 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11:42 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:59 BAWAG buy UBS AG
09:40 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
09:26 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:58 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
08:37 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
08:00 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:00 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:56 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
07:55 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
07:41 AB InBev Outperform Bernstein Research
07:35 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:19 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:18 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
07:06 Heidelberg Materials Buy UBS AG
07:03 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 Micron Technology Buy UBS AG
06:53 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
07.04.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
07.04.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Nike Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
07.04.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
