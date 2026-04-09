NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die UBS-Aktie vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Schweizer Bank stehen zudem auf der Auswahlliste der US-Bank, der "Analyst Focus List". Analyst Kian Abouhossein senkte am Mittwochabend seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 leicht ab. Grund seien geringere Erträge, da er das verwaltete Vermögen angesichts schwächerer Märkte neu bewertet habe./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:12 / BST



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