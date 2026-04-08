Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 12,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens stockte ihre Ertragsschätzungen für die Spanier am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April minimal auf./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 09:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
10,50 €
Abst. Kursziel*:
23,81%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
10,58 €
Abst. Kursziel aktuell:
22,90%
Analyst Name::
Sofie Peterzens
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|12:51
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Santander Buy
|UBS AG
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
