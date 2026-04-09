FUCHS Aktie

37,48EUR 0,06EUR 0,16%
FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

09.04.2026 08:28:19

FUCHS SE VZ Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die im MDax notierte Vorzugsaktie von Fuchs vor dem am 16. April erwarteten Kapitalmarkttag (CMD) und den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kursziel der ebenfalls mit "Overweight" beurteilten Stammaktien hob Analystin Angelina Glazova am Mittwochabend von 38 auf 40 Euro an. Der Schmierstoffhersteller dürfte am CMD seine Strategie und mittelfristigen Ziele bekräftigen, schrieb sie. Der Fokus werde vor allem auf dem Weg und dem Zeitrahmen liegen, der erforderlich sei, um diese Ziele und angesichts des aktuellen Marktumfelds zu erreichen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37,46 € 		Abst. Kursziel*:
30,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,74%
Analyst Name::
Angelina Glazova 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

