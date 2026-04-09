FUCHS Aktie
|37,48EUR
|0,06EUR
|0,16%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die im MDax notierte Vorzugsaktie von Fuchs vor dem am 16. April erwarteten Kapitalmarkttag (CMD) und den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kursziel der ebenfalls mit "Overweight" beurteilten Stammaktien hob Analystin Angelina Glazova am Mittwochabend von 38 auf 40 Euro an. Der Schmierstoffhersteller dürfte am CMD seine Strategie und mittelfristigen Ziele bekräftigen, schrieb sie. Der Fokus werde vor allem auf dem Weg und dem Zeitrahmen liegen, der erforderlich sei, um diese Ziele und angesichts des aktuellen Marktumfelds zu erreichen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,46 €
|
Abst. Kursziel*:
30,81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,74%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
Analysen zu FUCHS SE VZ
|08:28
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
