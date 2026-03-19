AUMOVIO Aktie
|36,12EUR
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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kostensenkungen des Autozulieferers dürften das Wachstum längerfristig erschweren, schrieb Harry Martin am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen für 2025. Hierfür spreche die Umsatzprognose für das laufende Jahr, die um drei Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
37,04 €
|
Abst. Kursziel*:
2,59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
36,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,20%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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