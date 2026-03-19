AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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19.03.2026 08:40:33

AUMOVIO Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kostensenkungen des Autozulieferers dürften das Wachstum längerfristig erschweren, schrieb Harry Martin am Mittwochabend im Nachgang der Zahlen für 2025. Hierfür spreche die Umsatzprognose für das laufende Jahr, die um drei Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
37,04 € 		Abst. Kursziel*:
2,59%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
36,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,20%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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