Shell Aktie
|39,52EUR
|0,15EUR
|0,38%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell nach dem Zwischenbericht zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 4100 Pence auf "Buy" belassen. Während das Gas-Geschäft schwächer als erwartet gelaufen sei, hätten sich die Bereiche Chemie, Raffinerie und Vertrieb deutlich stärker entwickelt, schrieb Henry Tarr am Mittwochnachmittag. Der Analyst überarbeitete seine Schätzungen und liegt nun 19 Prozent über dem Ergebniskonsens von Visible Alpha für das Auftaktquartal und 14 Prozent über dem Konsens für 2026./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,01 £
|
Abst. Kursziel*:
20,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,55%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,32
|-0,11%
