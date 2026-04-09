ING Group Aktie

24,19EUR 0,04EUR 0,17%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

09.04.2026 07:29:04

ING Group Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen von 27,40 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom erwartet laut seinem Ausblick vom Mittwoch moderat steigende Erträge im Vergleich zum Schlussquartal 2025, aber einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses im selben Vergleichszeitraum und auch im Jahresvergleich. Von einer Verschlechterung der Vermögensqualität geht er nicht aus und die harte Kernkapitalquote dürfte bei stabilen 13,1 Prozent liegen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,58 € 		Abst. Kursziel*:
15,95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

