ING Group Aktie
|24,19EUR
|0,04EUR
|0,17%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen von 27,40 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom erwartet laut seinem Ausblick vom Mittwoch moderat steigende Erträge im Vergleich zum Schlussquartal 2025, aber einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses im selben Vergleichszeitraum und auch im Jahresvergleich. Von einer Verschlechterung der Vermögensqualität geht er nicht aus und die harte Kernkapitalquote dürfte bei stabilen 13,1 Prozent liegen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,58 €
|
Abst. Kursziel*:
15,95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|12.03.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.02.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|23.03.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
