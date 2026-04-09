FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen am Markt dürften 2026 sinken, dennoch sollte der Aktienkurs steigen und damit eine Industrie-Erholung, vom Öl abhängige sinkende Rohstoffpreise und ein danach beständiges Gewinnwachstum vorwegnehmen, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,68 €
|
Abst. Kursziel*:
16,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
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|Barclays Capital
|20.03.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|FUCHS Overweight
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|20.03.26
|FUCHS Buy
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|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
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|08.04.26
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