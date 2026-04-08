FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Unilever von 5650 auf 5250 Pence gesenkt, die Papiere aber von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Der Wert des McCormick-Anteils werde von der Börse massiv unterschätzt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in seiner Neubewertung des Konsumgüterkonzerns. Der übertriebene "Deal-Discount" eröffne langfristig gute Kursperspektiven. Die Risiken seien im Kurs mehr als eingepreist./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Kaufen
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
42,97 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
43,11 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever PLC
|14:04
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
