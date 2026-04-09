Henkel vz. Aktie

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

09.04.2026 07:14:14

Henkel vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
66,86 € 		Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
66,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:14 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
02.04.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
02.04.26 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.04.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
