Henkel vz. Aktie
|66,62EUR
|-0,38EUR
|-0,57%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
66,86 €
|
Abst. Kursziel*:
9,18%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
66,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:01
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
02.04.26
|Neue Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Neutral (finanzen.at)
|
02.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Henkel auf 70 Euro - 'Sell' (dpa-AFX)
|
02.04.26
|Analyse: Sell-Bewertung für Henkel vz-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.at)
|
01.04.26
|DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
27.03.26
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.03.26
|Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.04.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen
|08:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:19
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|08:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:11
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|08:11
|Renault Sell
|UBS AG
|08:11
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08:10
|Stellantis Buy
|UBS AG
|08:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|07:41
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:28
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06:51
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|08.04.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|08.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08.04.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG