Springer Nature Aktie

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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003

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08.04.2026 19:34:43

Springer Nature Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17,70 € 		Abst. Kursziel*:
75,14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76,34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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