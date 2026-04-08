NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST



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