Springer Nature Aktie
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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17,70 €
|
Abst. Kursziel*:
75,14%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
17,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76,34%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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