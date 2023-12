NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco von 3500 auf 2900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der neue Vorstandschef des Tabakkonzerns setze zwar realistischere Erwartungen, doch gebe es für das Papier bis zur Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe kaum Treiber für eine überdurchschnittliche Entwicklung, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte auch, obwohl sein Kursziel beträchtliches Aufwärtspotenzial impliziere. Dagegen strich er sein "Outperform"-Urteil für den Konkurrenten Imperial Brands angesichts der stark überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vergleich zu BAT./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 17:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.