Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,24 €
|
Abst. Kursziel*:
35,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,79%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
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