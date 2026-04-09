Bayer Aktie
|40,14EUR
|-0,02EUR
|-0,05%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 42 auf 44 Euro angehoben und die Papiere von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Laut Peter Spengler basiert die Neubewertung auf einem höheren Multiplikator fu?r das Agrargeschäft Crop Science fu?r das Jahr 2027 und niedrigeren Schätzungen fu?r die Pensionsru?ckstellungen. Während die Rechtsrisiken im Zusammenhang mit Glyphosat durch den angestrebten Vergleich nun besser kalkulierbar seien, ru?cke die zuku?nftige operative Entwicklung stärker in den Fokus. Die Ertragsperspektive verbessere sich, schrieb Spengler am Donnerstag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Halten
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
40,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
40,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
Analysen zu Bayer
|13:34
|Bayer Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|16.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|40,11
|-0,12%
