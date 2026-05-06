Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Mit der Übernahme von Perfuse Therapeutics stärke der Chemie- und Pharmakonzern seine globale Pipeline im Bereich Ophthalmologie, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte über den Ablauf des Patentschutzes für das Medikament Eylea in Europa hinaus./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,21 €
|
Abst. Kursziel*:
25,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,42%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
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KGV*:
-
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