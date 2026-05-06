LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Mit der Übernahme von Perfuse Therapeutics stärke der Chemie- und Pharmakonzern seine globale Pipeline im Bereich Ophthalmologie, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte über den Ablauf des Patentschutzes für das Medikament Eylea in Europa hinaus./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:51 / GMT



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