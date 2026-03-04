NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das für 2026 avisierte Konzernergebnis (Core EPS) liege unter den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



