Bayer Aktie
|37,32EUR
|-0,39EUR
|-1,02%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
04.03.2026 10:04:43
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das für 2026 avisierte Konzernergebnis (Core EPS) liege unter den Erwartungen, schrieb Chris Counihan am Mittwoch./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-32,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-33,00%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
