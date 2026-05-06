Bayer Aktie
|38,19EUR
|0,36EUR
|0,95%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer angesichts der Übernahme von Perfuse Therapeutics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser sieht in dem Schritt eine Stärkung der Produktpipeline. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung schrieb, erwartet er davon einen geringfügig positiven Einfluss auf die Aktie./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,30 €
|
Abst. Kursziel*:
30,55%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,92%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu Bayer
|12:55
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|28.04.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Bayer Buy
|UBS AG
