38,19EUR 0,36EUR 0,95%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

06.05.2026 12:55:37

Bayer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer angesichts der Übernahme von Perfuse Therapeutics auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Richard Vosser sieht in dem Schritt eine Stärkung der Produktpipeline. Wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung schrieb, erwartet er davon einen geringfügig positiven Einfluss auf die Aktie./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,30 € 		Abst. Kursziel*:
30,55%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,92%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
12:55 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Bayer Buy UBS AG
28.04.26 Bayer Overweight Barclays Capital
28.04.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Bayer Buy UBS AG
