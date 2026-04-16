Bayer Aktie
|40,67EUR
|-0,18EUR
|-0,44%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bayer von 23 auf 43 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb die nun zuständige Expertin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai. Sie rechnet mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent, getrieben vom Agrargeschäft./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
40,44 €
Abst. Kursziel*:
6,33%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
40,67 €
Abst. Kursziel aktuell:
5,73%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
KGV*:
-
Analysen zu Bayer
|09:52
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Bayer Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Bayer Buy
|UBS AG
