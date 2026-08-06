Beiersdorf Aktie

81,68EUR 0,12EUR 0,15%
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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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06.08.2026 07:34:04

Beiersdorf Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Hamburger müssten erneut Einschnitte bei den Margen vornehmen, um das Wachstum der Kernmarke Niveau anzukurbeln, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Es sei der vierte Margeneinschnitt innerhalb von 16 Jahren./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
82,08 € 		Abst. Kursziel*:
-0,10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
81,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,39%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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