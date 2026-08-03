Beiersdorf Aktie
|78,92EUR
|-1,78EUR
|-2,21%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer erneut gesenkten Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so großer Schock./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
77,88 €
|
Abst. Kursziel*:
21,98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
78,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|78,20
|-3,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:23
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|14:18
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:01
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|OMV
|Barclays Capital
|13:36
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|AXA Buy
|UBS AG
|13:08
|National Grid Sell
|UBS AG
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|13:03
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:00
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:44
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:43
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:35
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Santander Buy
|UBS AG
|11:19
|BAT Buy
|UBS AG
|11:15
|Airbus Buy
|UBS AG
|10:53
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.