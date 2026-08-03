Beiersdorf Aktie

78,92EUR -1,78EUR -2,21%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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03.08.2026 13:55:14

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einer erneut gesenkten Jahresprognose auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes, in deren Folge der Analystenkonsens wohl um 15 Prozent sinken dürfte. Angesichts der ausbleibenden Fortschritte, die der Konsumgüterkonzern mit seiner Kernmarke Nivea mit ihrem zuletzt sehr schwachen Wachstums mache, sei dies aber auch kein so großer Schock./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 11:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
77,88 € 		Abst. Kursziel*:
21,98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
78,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:55 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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07.07.26 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
30.06.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
25.06.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 78,20 -3,10% Beiersdorf AG

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13:46 OMV Barclays Capital
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13:32 Visa Kaufen DZ BANK
13:31 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
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13:21 NVIDIA Outperform Bernstein Research
13:17 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:13 AXA Buy UBS AG
13:08 National Grid Sell UBS AG
13:06 RWE Buy UBS AG
13:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
13:01 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:00 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:49 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:48 PUMA Neutral UBS AG
12:44 DWS Group Buy UBS AG
12:43 VINCI Buy UBS AG
11:35 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11:25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:22 Renault Outperform Bernstein Research
11:19 Santander Buy UBS AG
11:19 BAT Buy UBS AG
11:15 Airbus Buy UBS AG
10:53 Ferrari Buy UBS AG
10:52 Unilever Sell UBS AG
10:51 Alzchem Group Buy Warburg Research
10:44 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 HENSOLDT Buy Warburg Research
10:41 Stabilus Outperform Bernstein Research
10:40 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:05 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Stellantis Neutral UBS AG
09:52 Philips Neutral UBS AG
09:51 GSK Outperform Bernstein Research
09:51 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:50 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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