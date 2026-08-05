Beiersdorf Aktie
|80,66EUR
|2,58EUR
|3,30%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den am Montag veröffentlichten vorläufigen Zahlen und der Gewinnwarnung habe es nicht viel Neues gegeben, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürften sich die Frage auf die nächste Phase der geschäftlichen Erholung und einer Erholung der Margen im kommenden Jahr richten. Beiersdorf-Aktien tragen weiter den Stempel "Negative Catalyst Watch"./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
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Unternehmen:
Beiersdorf AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
80,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
80,10 €
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Abst. Kursziel*:
-0,12%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
80,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,82%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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