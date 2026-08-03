Beiersdorf Aktie

79,98EUR -0,72EUR -0,89%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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03.08.2026 14:19:55

Beiersdorf Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Über einen weiteren Rücksetzer für die Erwartungen sei im Falle des Konsumgüterkonzerns viel diskutiert worden und nun sei er da, schrieb James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis in diesem Jahr um 15 bis 20 Prozent sinken wird. Die Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Erwartungen verfehlt, allerdings nicht gravierend./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
78,20 € 		Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
79,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,98%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 79,04 -2,06% Beiersdorf AG

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13:13 AXA Buy UBS AG
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13:06 RWE Buy UBS AG
13:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
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13:00 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12:48 PUMA Neutral UBS AG
12:44 DWS Group Buy UBS AG
12:43 VINCI Buy UBS AG
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11:25 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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