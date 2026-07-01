Bilfinger Aktie

81,10EUR 0,55EUR 0,68%
Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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01.07.2026 06:36:42

Bilfinger SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang habe sich im zweiten Quartal gegenüber dem ersten verbessert, schrieb Olivier Calvet am Dienstag nach einer Roadshow mit dem Finanzchef. Im zweiten Halbjahr stünden die Zeichen auf Erholung. In der Ukraine ergebe sich mittelfristig eine große Chance für den Industriedienstleister./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
80,90 € 		Abst. Kursziel*:
32,26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
81,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,94%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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