Bilfinger Aktie
|102,00EUR
|-4,50EUR
|-4,23%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einem trägen Jahresstart des Dienstleistungskonzerns, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Mai schrieb. Der Umsatz dürfte um 3 Prozent und das operative Ergebnis (EBITA) um 5 Prozent angezogen haben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
100,90 €
|
Abst. Kursziel*:
28,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,45%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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