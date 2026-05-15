ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Während der Europa-Konferenz 2026 für kleine und mittlere Unternehmen habe das Management des Industriedienstleisters sein Vertrauen bekräftigt, den Mittelwert der Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagnachmittag. Und das trotz der Zahlen zum ersten Quartal, die durch Witterungsbedingungen und die Krise im Nahen Osten beeinträchtigt worden seien./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 14:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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