Bilfinger Aktie
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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Während der Europa-Konferenz 2026 für kleine und mittlere Unternehmen habe das Management des Industriedienstleisters sein Vertrauen bekräftigt, den Mittelwert der Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagnachmittag. Und das trotz der Zahlen zum ersten Quartal, die durch Witterungsbedingungen und die Krise im Nahen Osten beeinträchtigt worden seien./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 14:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
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Unternehmen:
Bilfinger SE
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
107,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
89,00 €
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Abst. Kursziel*:
20,22%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
85,65 €
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Abst. Kursziel aktuell:
24,93%
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Analyst Name::
Olivier Calvet
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KGV*:
-
Nachrichten zu Bilfinger SE
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15.05.26
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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14.05.26
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