Bilfinger Aktie

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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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15.05.2026 07:41:07

Bilfinger SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 107 Euro auf "Neutral" belassen. Während der Europa-Konferenz 2026 für kleine und mittlere Unternehmen habe das Management des Industriedienstleisters sein Vertrauen bekräftigt, den Mittelwert der Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu erreichen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagnachmittag. Und das trotz der Zahlen zum ersten Quartal, die durch Witterungsbedingungen und die Krise im Nahen Osten beeinträchtigt worden seien./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 14:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Neutral
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
89,00 € 		Abst. Kursziel*:
20,22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
85,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,93%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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