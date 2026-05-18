FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. "Keine Panik", schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des Industriedienstleisters für das erste Quartal. Es handele sich um eine vorübergehende Schwäche, der Anlagehintergrund sei intakt./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET



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