Bilfinger Aktie

84,80EUR -0,85EUR -0,99%
Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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18.05.2026 09:44:35

Bilfinger SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. "Keine Panik", schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen des Industriedienstleisters für das erste Quartal. Es handele sich um eine vorübergehende Schwäche, der Anlagehintergrund sei intakt./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84,60 € 		Abst. Kursziel*:
53,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,30%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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