CSG Group Aktie

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WKN DE: A420X0 / ISIN: NL0015073TS8

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22.05.2026 07:25:43

CSG Group Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CSG von 35 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CSG Group Buy
Unternehmen:
CSG Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,28 € 		Abst. Kursziel*:
55,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,61%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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