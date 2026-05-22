Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 2320 Pence auf "Overweight" belassen. Die Investorendebatte verlagere sich beim Spirituosenkonzern von strukturell-zyklischen Abwägungen hin zur Strategie und deren Umsetzung, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
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Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
23,20 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
18,40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
16,05 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Laurence Whyatt
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KGV*:
-
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