25,35EUR -0,20EUR -0,78%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

22.05.2026 11:41:00

CA Immobilien neutral

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien von CA Immo von 24,00 Euro bestätigt. Der zuständige Experte Thomas Rothaeusler bekräftigte auch das Anlagevotum "Hold" für das Immobilienunternehmen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des ersten Quartals 2026.

"Wir bewerten die Berichterstattung als neutrales Ereignis, da das Mietwachstum stabil ist und die Entwicklungsprojekte planmäßig verlaufen", so der Analyst. Obwohl das Unternehmen von der erwarteten Belebung des Wirtschaftswachstums in Europa im nächsten Jahr profitieren dürfte, werde die Empfehlung "Hold" beibehalten, da "wir die Bewertung der Aktie als hoch ansehen", hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie ("FFOPS") erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 0.96 Euro (statt 0,98) für 2026, 0.97 Euro (statt 0,99) für 2027 sowie 0.93 Euro für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,03 Euro (statt 0,88) für 2026 und 1,02 Euro sowie 0,99 Euro für die beiden Folgejahre.

Die CA-Immo-Titel notierten am Freitagvormittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,98 Prozent bei 25,30 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/spa

ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

AFA0033 2026-05-22/11:41

Zusammenfassung: CA Immobilien neutral
Unternehmen:
CA Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
25,45 € 		Abst. Kursziel*:
-5,70%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
25,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,14%
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CA Immobilien

mehr Analysen
11:41 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
02.04.26 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
