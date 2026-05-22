CA Immobilien Aktie
|25,35EUR
|-0,20EUR
|-0,78%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien von CA Immo von 24,00 Euro bestätigt. Der zuständige Experte Thomas Rothaeusler bekräftigte auch das Anlagevotum "Hold" für das Immobilienunternehmen nach der Bekanntgabe der Ergebnisse des ersten Quartals 2026.
"Wir bewerten die Berichterstattung als neutrales Ereignis, da das Mietwachstum stabil ist und die Entwicklungsprojekte planmäßig verlaufen", so der Analyst. Obwohl das Unternehmen von der erwarteten Belebung des Wirtschaftswachstums in Europa im nächsten Jahr profitieren dürfte, werde die Empfehlung "Hold" beibehalten, da "wir die Bewertung der Aktie als hoch ansehen", hieß es weiter.
Beim Gewinn je Aktie ("FFOPS") erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 0.96 Euro (statt 0,98) für 2026, 0.97 Euro (statt 0,99) für 2027 sowie 0.93 Euro für 2028. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,03 Euro (statt 0,88) für 2026 und 1,02 Euro sowie 0,99 Euro für die beiden Folgejahre.
Die CA-Immo-Titel notierten am Freitagvormittag an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,98 Prozent bei 25,30 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
AFA0033 2026-05-22/11:41
|Zusammenfassung: CA Immobilien neutral
Unternehmen:
CA Immobilien
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
neutral
Kurs*:
25,45 €
Abst. Kursziel*:
-5,70%
Rating update:
-
Kurs aktuell:
25,30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-5,14%
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler
KGV*:
Analysen zu CA Immobilien
|11:41
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|28.03.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
